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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

28.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yeni mahalle 3.

Adıyaman’da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni mahalle 3. Çevre yolu üzerinde Hasan Ö., idaresindeki 33 DN 300 plakalı Mitsubishi kamyonet ile Yunus Y., idaresindeki 27 FK 181 plakalı Renault marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan Ö., ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hatice Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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