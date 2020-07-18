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Kamyonet kontrolden çıktı: 2 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.07.2020 18:06 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine gelmekte olan Samet T.D.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine gelmekte olan Samet T.D. idaresindeki 41 L 1311 plakalı kamyonet açık cezaevi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kazım D. ve Hayriye D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arif Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
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