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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.02.2020 17:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Besni Karayolu Terbizek Köyü yakınlarında Muhammed Mesut Ertürk idaresindeki 34 HR 1326 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Besni Karayolu Terbizek Köyü yakınlarında Muhammed Mesut Ertürk idaresindeki 34 HR 1326 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Muhammed Mesut Ertürk ile araçta bulunan Hüseyin, Zeliha ve Ayşenur Ertürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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