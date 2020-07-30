YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Milas’ın Kılavuz Mahallesi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Milas’ın Kılavuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 JJ 564 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nce araç içerisinden çıkarılan 2’si çocuk toplam 5 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip... Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip...
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Muğla Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

İdil Eczanesi
Merkez
Muğla Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.