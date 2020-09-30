YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hasari Ç’ye, İmam İ., idaresindeki 44 LK 187 plakalı Ford marka kamyonet çarptı.

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hasari Ç’ye, İmam İ., idaresindeki 44 LK 187 plakalı Ford marka kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada yaya Hasari Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:22
İkindi
15:42
Akşam
18:19
Yatsı
19:34

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Eğitim Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.