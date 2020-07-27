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Kamyonet yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kamyonet yol yapım çalışması yapan işçilerin arasına daldı.

Kamyonet yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kamyonet yol yapım çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Kazada, 1 işçi yaralandı.
Kaza, Yavuz Selim Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol yapım çalışması yapan işçiye henüz sürücüsü öğrenilemeyen plakasız ruhsatsız kamyonet çarptı. Kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yoldan işçilerin çalıştığı yola girdi. Kamyonet işçiye çarptı ve refüje çarparak durabildi. Aracın çarptığı işçi Reis Şancı (31) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri yaralıyı Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.
Acil serviste tedavisi devam eden Şancı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonet yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı

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