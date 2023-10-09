Kamyonete arkadan çarpan motosikletli, para nakil aracının altında kaldı

Kaza, Serik ilçesi D 400 Karayolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi Altay’ın (53) kullanıldığı 07 YBL 63 plakalı motosiklet seyir halindeyken sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Şinasi Altay, sürücüsü belirlenemeyen 34 TD 8046 plakalı banka para nakil minibüsünün altında kaldı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Altay, sıkıştığı aracın altından sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkartılırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine, ardından Antalya’da bir hastaneye sevk edildi.

Kazaya karıştığı belirlenen kamyonet sürücüsünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, banka para nakil aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

