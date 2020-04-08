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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Koşu Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Koşu Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki 34 SB 0188 plakalı kamyonet, sürücüsü öğrenilemeyen 41 L 5496 plakalı otomobile çarptı. Kazada F.A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan F.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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