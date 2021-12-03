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Kamyonun çarparak devirdiği yön levhası yolda ulaşımın bir süre durmasına yol açtı

03.12.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamyonun çarparak devirdiği yön levhası yolda ulaşımın bir süre durmasına yol açtı

Tokat'ta kamyonun çarparak devirdiği yön levhası, yolun bir süre kapalı kalmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, Tokat-Turhal kara yolu Pazar Kavşağı yakınlarında yön levhasına çarptı.

Yola devrilen yön levhası, kara yolunun Tokat yönünde trafiğin yaklaşık 1 saat kapanmasına neden oldu.

Karayolları görevlilerin çalışması sonucu devrilen yön levhası iş makinesiyle kaldırılarak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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