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Kan bağışında yoğun katılım

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.03.2020 09:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yapılan kan bağışı kampanyasına gün boyunca 66 başvuru oldu.Muratlı’nın 100.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yapılan kan bağışı kampanyasına gün boyunca 66 başvuru oldu.
Muratlı’nın 100. Yıl Caddesi üzerinde Bülent Ecevit Parkı yanında konuşlanan Kan Bağış tırı, gün boyu hizmet verdi. 66 vatandaş kan vermek için Kan Bağış tırının yolunu tutarken, bunların 11’i çeşitli gerekçelerle reddedildi. Toplamda 55 ünite kan toplandı. Duyarlı kan bağışçılarına teşekkür eden Türk Kızılayı yetkilileri, Muratlı’da kan bağışı sayısının arttığına dikkat çekti.
Düzenli kan bağışçılarından İrfan Yiğit ise, “Belirli aralıklarla kan veriyoruz ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. Hafiflik ve mutluluk hissi veriyor. Herkesin kan vermesini tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

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