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Kanalizasyon kokusuna kesin çözüm

SAMSUN HABERLERİ  | 05.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

Mert Irmağı’ndaki kokuyla ilgili teknik çalışmalarını tamamlayan Samsun Su Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatı ile İleri Biyolojik Koku Giderim Ünitesi kuracak.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Mert Irmağı’ndaki kanalizasyon kokusu probleminin çözülmesi talimatı üzerine çalışma başlatan ekipler, bu konuda önemli bir mesafe katetti.

Kanalizasyon kokusuna kesin çözüm

Mert Irmağı’ndaki kokuyla ilgili teknik çalışmalarını tamamlayan Samsun Su Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatı ile İleri Biyolojik Koku Giderim Ünitesi kuracak.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Mert Irmağı’ndaki kanalizasyon kokusu probleminin çözülmesi talimatı üzerine çalışma başlatan ekipler, bu konuda önemli bir mesafe katetti. SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerini birbirine bağlayan Mert Irmağı’nda 5 ay süren teknik incelemelerini tamamladı. Başkan Mustafa Demir’in talimatı ile yapılan çalışmalar sonucunda sorunun kaynağı tespit edildi. Kokunun buradaki tesiste yer alan Terfi 1 Merkezi ve 40 metre uzunluğundaki üzeri açık havuz olduğu belirlendi.
Bölgeye İleri Biyolojik Koku Giderim Ünitesi kurulacağını ve sorunu çözüme kavuşturacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Öncelikle terfi merkezindeki havuz alanı kapatılacak. Ardından merkez içindeki boş alana İleri Biyolojik Koku Giderim Ünitesi kurulacak. Koku havuzda toplanıp hapsedilecek. Ardından pis koku çeşitli kimyasal reaksiyonlarla absorbe edilerek elde edilecek temiz hava, gerekli ölçümler sonrası dışarı salınacak” dedi.

“Samsun kanalizasyon kokusundan kurtulacak”
Samsun’u kanalizasyon kokusundan kurtaracaklarını ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi:
“Bizim arıtma sistemimiz ileri biyolojik arıtma sistemi. Olması gereken iyi bir sistem. Samsun için artı kazanımdır. Ama terfi istasyonları, bugünkü mevcut yapılaşmalar öngörülerek yapılamamış. Çünkü şehrimizin özellikle üst kodlarındaki yapılarımızdan gelen yağmur ve atık suları doğal enerjileriyle terfi istasyonlarına ulaştırmak mümkün olmalıydı. Atık suları, pompalarla 5 terfi istasyonumuza getiriyoruz. Arıtmanın ardından buradan da yine pompalarla derin deniz deşarjına gönderiyoruz. Bunlarla ilgili etütlerimiz ve sistem çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor.”
Hedeflerinin önümüzdeki 4 yılda Samsun’da kanalizasyon ve içme suyu altyapısını tamamlamak olduğunu dile getiren Demir, bu konuda da önemli adımlar attıklarını sözlerine ekledi.

Kanalizasyon kokusuna kesin çözüm

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