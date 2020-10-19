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Kandilli Belediyesi’nin yeni logosunda turizm vurgusu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.10.2020 10:33 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi meclis kararı ile logosunu değiştirdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi meclis kararı ile logosunu değiştirdi. Belediyenin yeni logosunda kömür madeni vurgusunun yanı sıra doğa ve turizme vurgu yapıldı.
Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldenin turizm hedefleri doğrultusunda belediyenin logosunun değiştirildiğini söyledi. Yeni logonun günümüz estetik anlayışına uygun olarak beldenin yenilenen misyonu ve vizyonunu yansıttığını dile getiren Başkan Aydın, daha önceki logoda sadece madenciliğe vurgu yapılırken, yenilenen logoda ise doğal güzellikler ve turizmin öne çıkarıldığını ifade etti. Başkan Aydın belediyenin logosunun değişimi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “04 Eylül 2020 tarih ve 2020/8 sayılı meclis kararında, logomuzun, hem tasarım yönünden eksik kaldığı hem de günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı belirtilerek yenilenmesine karar verilmişti. Toplantıda günümüz tasarım ilkelerine uygun ve beldemizi daha iyi yansıtan yeni logomuzun kullanımı, meclis üyelerinin oy birliği ile onaylanmıştır. Beldemizin yalnızca madencilik boyutuna işaret eden eski logomuzun aksine yeni logomuz, madenciliğin yanında beldemizin doğal güzellikleri ve turizme yatkınlığına da dikkat çekiyor. Logomuzun Kandilli’mizi simgeleyen modern anlaşılır olmasına dikkat ettik. Kurumsal kimliğimizde kullanabileceğimiz, yazışmalarımızda ve basılı olarak belediyemizi temsil edecek pankart, tabela, afiş, gibi görsel unsurlara rahatlıkla uygulayabileceğimiz logomuzu seçtik" değerlendirmesinde bulundu.

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