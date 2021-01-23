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Kandıra’da biberiye eken çiftçilere eğitim veriliyor

23.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Kandıra’da biberiye eken çiftçilere eğitim veriliyor

Kandıra’da bin 100 dönüm alana biberiye ekecek olan çiftçilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hijyen, ilkyardım ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriliyor.Kandıra’nın hikayesini yeni baştan yazacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında eğitim programı devreye alındı.

Kandıra’da bin 100 dönüm alana biberiye ekecek olan çiftçilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hijyen, ilkyardım ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriliyor.
Kandıra’nın hikayesini yeni baştan yazacak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında eğitim programı devreye alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra ekonomisine çarpan etkisiyle 80 milyonluk katkı sunacak olan proje kapsamında 950 dönüm alanda biberiye dikimleri tamamlandı. İyi Tarım Uygulamaları sertifikalandırma süreci kapsamında çiftçilere hijyen, ilkyardım ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi. Devam edecek olan eğitim sürecinin ilk etabında pandemi kuralları gözetilerek 25 kişilik çiftçi grubu davet edildi.
“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik” projesini uygulamaya koyan Büyükşehir, Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştiricilerine destek veriyor. Kandıra’da 87 kişiye bin 100 dönüm alanda üretime başlanacak projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.
Büyükşehir, ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracak. Yağ Borsası’nın Kocaeli’de kurulması için girişimlerde bulunan Büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra’nın hikayesinin bu proje ile yazılacağını vurgulamıştı.

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