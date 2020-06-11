Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Koruma Merkezinin temeli atıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal manada yapmak amacıyla kurulacak Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezinin temeli atıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın önemli marka değerlerinden Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli sebeplerle el değişiminin standartlara uygun yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının artırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla inşa edilecek Meraküm mevkisindeki merkez için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas’ın değerlerine sahip çıkmak adına yeni bir temel daha attıklarını belirtti.

Kentin değerlerine sahip çıkmanın en önemli vazifeleri olduğunu aktaran Ayhan, "Bu projemiz çok boyutlu. Proje içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Belediyemiz, üniversitemiz, ORAN Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve tüm gönül verenler var. Çok yönlü ve katılımcı şekilde sağlanacak desteklerle projeyi hayata geçiriyoruz.” ifadesini kullandı.