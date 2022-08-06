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Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

06.08.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşı'nda Anzak askerlerinin Osmanlı siperlerine saldırmasıyla başlayan Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anzak Kolordusu'nun 6 Ağustos 1915'te Osmanlı siperlerine taarruzuyla başlayıp 10 Ağustos'a kadar devam eden Kanlısırt Muharebesi'nin 107. yıl dönümünde, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Yalnız Çam Avustralya Anıtı'nda tören yapıldı.

Tören, Avustralya Savunma Ataşesi Albay Benjamin Esler'in açılış konuşmasıyla başladı. Törende, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage de konuştu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Büyükelçi Armitage ve Albay Esler tarafından buradaki anıta çelenk bırakıldı.

Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson tarafından da anma kasidesi okundu.

Törene Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve protokol üyeleri katıldı.

Anma töreni, saygı duruşuyla sona erdi.

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