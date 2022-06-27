Kanser tedavisi gören kadınlarda "yumurta dondurma" işlemi önem taşıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Konaç, yumurtalık ve rahim kanseri tedavisi gören hastalarda yumurtaların dondurulma işleminin önemli olduğunu belirterek, aksi takdirde özellikle de genç hastaların erken menepoza girme riskiyle karşı karşıya kalabildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine ver verilen Konaç, çocuk sahibi olmak isteyen kadınların yumurta rezervlerinin öneminin sık sık duyulduğunu aktardı.

Konaç, kadının yaşı ilerledikçe rezervlerin doğal olarak yaşla birlikte azalmaya başladığını ifade ederek, yumurta rezervindeki azalmaların tespitinde kanda bazı hormonlara bakıldığını, ultrasonografide yumurtalardaki yumurta adayı sayısı tespit edildiğini, hastanın genel sağlık durumunun da önemli olduğunu, bu konuda da değerlendirmeler yapıldığını anlattı.

Günümüzde, kadınların iş hayatında daha yoğun yer alması, evlilik yaşının artması ve yoğun iş tempoları gibi nedenlerle gebelik yaşının ilerlediğini vurgulayan Konaç, şu bilgileri verdi:

"Tıptaki gelişmeler ve yenilikler yumurta rezervlerinin azalması tehdidi ile karşı karşıya olan kadınların, büyük tam teşekküllü hastanelerde yumurta dokusunu ve foliküllerinin dondurularak saklanması işlemlerine talebini artırıyor. Ayrıca yumurtalık ve rahim kanseri tedavisi gören hastalarda yumurtaların dondurulma işlemi önemli. Aksi takdirde özellikle de genç hastalar erken menepoza girme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Kısırlık gibi sorunlar nedeni ile çocuk sahibi olamama ihtimallerinden dolayı yumurtaların dondurulma işlemi büyük önem taşıyor. Yumurta dondurma işlemlerinin de belirli bir süresi bulunuyor. Bekleme uzadıkça, yumurta ya da foliküllerin kaliteleri azalıp başarı şansı düşüyor. Saklanan bu dokuların uygun koşullarda ve uygun şekilde alınması büyük önem taşıyor."

