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  4. Kanser uzmanı Doç. Dr. Gültekin Vanlılarla buluşuyor

Kanser uzmanı Doç. Dr. Gültekin Vanlılarla buluşuyor

VAN HABERLERİ  | 20.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü kanser uzmanı Doç.

Kanser uzmanı Doç. Dr. Gültekin Vanlılarla buluşuyor

Dünyaca ünlü kanser uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin, Van halkıyla buluşacak.
İpekyolu Belediyesi ile İpekyolu Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Jinekoloji, Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grup Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, Van halkıyla buluşuyor. 23 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da Van Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda ( İskele Caddesi Üzeri) düzenlenecek olan ServiksCa (Rahim Ağzı Kanseri) ve HPV (İnsan Papiloma Virüsü) konulu ücretsiz seminere, tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

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