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Kantin İşletmeciliği Kursu başvuruları bugün bitiyor

AYDIN HABERLERİ  | 07.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri ile tekrar faaliyetlerine başlayan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, kantin işletmeciliği kursları için başlayan başvurular bugün sona eriyor.Normalleşme süreci ile birlikte telafi dersleri adıyla kurslarına tekrar başlayan Aydın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, iş arayanlar için önemli olan belgelendirme kurslarına ağırlık vermeye başladı.

Kantin İşletmeciliği Kursu başvuruları bugün bitiyor

Korona virüs tedbirleri ile tekrar faaliyetlerine başlayan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, kantin işletmeciliği kursları için başlayan başvurular bugün sona eriyor.
Normalleşme süreci ile birlikte telafi dersleri adıyla kurslarına tekrar başlayan Aydın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, iş arayanlar için önemli olan belgelendirme kurslarına ağırlık vermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 31 Ağustos’ta açılması planlanırken, Halk Eğitim Merkezi de Kantin İşletmeciliği kurslarına başladı. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar için yapılan açıklamada “Kantin İşletmecisi kursu başlıyor. Son başvuru tarihi 7 Ağustos Cuma günü. Kantin işletmek isteyen kişileri başvuru ve bilgi için okulumuza davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Aydın Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:10
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:19
Yatsı
21:46

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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