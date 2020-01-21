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  4. Kantinciler, Antalya'da buluştu

Kantinciler, Antalya'da buluştu

ANTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 22:10 | Son Güncelleme

Kantinciler, Antalya'da buluştu

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, "Ülkemizin geleceği çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli gıda hizmeti sunmak bizim işimiz. Bu işi bizden daha iyi kimse yapamaz." dedi.

Federasyon kapsamında düzenlenen 7. Meslekiçi Eğitim Çalıştayı, ülke genelindeki temsilcilerin katılımı ile Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Osmanoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada, esnafın yaşadığı sıkıntıları tek tek aşarak bugünlere geldiklerini söyledi. Şu anda da yasaklı gıdalarla ilgili sorunlar yaşadıklarını ifade eden Osmanoğlu, "Ülkemizin geleceği çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli gıda hizmeti sunmak bizim işimiz. Bu işi bizden daha iyi kimse yapamaz. Bu konuda her yıl çalıştaylar ve çeşitli eğitim çalışmaları yapmaktayız. Bu mesleğin sorunlarını çözme yolunda katkı sağlayan herkes bu ülkenin çocuklarına hizmet etmiş olur." diye konuştu.

Bir konuyla ilgili çıkarılan yönetmeliğin her ilde aynı şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Osmanoğlu, yönetmeliği anlamayan, tercüme etmekte zorlanan bazı idarecilerin meslektaşlarına sıkıntılar yaşattığını öne sürdü.

Daha sonra Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Başkanı Nurettin Konaklı da yaptığı sunumla okul aile birliği yönetmeliğinin kantinlerin işleyişindeki rolü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştayda, kantincilerin öğrencilerle iletişimde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında da bilgi verildi.

Çalıştay, 24 Ocak'ta sona erecek.

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