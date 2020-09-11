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Kanuni kupası cirit turnuvası

ERZURUM HABERLERİ  | 11.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

Erzurum’un Bânisi olarak da bilinen Kanuni Sultan Süleyman’ın Erzurum’a gelişinin, Erzurum’u Beylerbeyliği ilan edişinin 486.

Kanuni kupası cirit turnuvası

Erzurum’un Bânisi olarak da bilinen Kanuni Sultan Süleyman’ın Erzurum’a gelişinin, Erzurum’u Beylerbeyliği ilan edişinin 486. yıl dönümü hatırasına Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum şubesi ortaklaşa düzenledikleri organizasyonun final maçında Yarımcaspor Atlı Spor Kulübü ile Dadaşkent Atlı Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.
Cirit müsabakası 13 Eylül Pazar günü 14.00’te Dadaşkent yolunda Buz Hokeyi Salonu’nun yanındaki sahada yapılacak.
Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Kanuni Sultan Süleyman’ın Erzurum şehir tarihinde çok özel yeri olduğunu söyledi.
Erzurum şehir kimliğinin oluşmasında Kanuni’nin bu şehre yaptıklarının çok mühim etkisi olduğunu söyleyen TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş sözlerine şöyle devam etti:
“Avrupa’nın ve dünyanın yakından tanıdığı ve “muhteşem” unvanı verdiği büyük Osmanlı sultanının Erzurumla ilgisi Erzurum’un şanlı tarihinde altın sayfadır. Erzurum’un kesin olarak Osmanlı toprağına katılması, Matrakçı Nasuh’un şehir planı çizmesi, şehrin Kanuni’nin damadı ve baş vezir Rüstem Paşa, Ayas Paşa ve İbrahim Paşa tarafından yeniden bina edilmesi, Tebriz’den Dulkadirli Mehmet Bey ve ahalisinin getirilerek şehre insan kaynağı sağlanıp şehrin şenlendirilmesi, Erzurum’un fetret ve ıssızlık döneminin sonlandırılması ve güvenliğinin sağlanması, Osmanlı ordusunun kalıcı olarak şehre yerleştirilmesi hep Kanuni zamanında olmuştur. Tüm bu şanlı şerefli tarihi ve büyük Türk sultanını yeni nesillere öğretmek ve hemşehrilerimize hatırlatmak amacıyla ilki bu sene olmak üzere cirit takımlarımız arasında KANUNİ KUPASI organizasyonu gerçekleştirdik. Turnuvaya destek veren atlı spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Cirit müsabakasından hemen önce de Erzurum Büyükşehir Belediyemizin mehter takımının gösterisi olacak, bu vesileyle büyükşehir belediyemize de teşekkür ediyorum. Şehrin STK’leri olarak şehrimizin kültürel hazinelerine sahip çıkıp elimizden geldiğince ve gönüllü olarak yaptığımız etkinliklerle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
Pazar günkü organizasyonumuza halkımız maske, mesafe ve sağlık kurallarına uyarak katılabilir, cirit şölenine ve bu tarihi güne şahitlik edebilirler.”

Kanuni kupası cirit turnuvası

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