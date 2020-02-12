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Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de bu gece soğuk ve kar yağışı tahmin ediliyor açıklamasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da 13 Şubat Perşembe sabahı havalanması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür yapılamıyordu.

Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de bu gece soğuk ve kar yağışı tahmin ediliyor açıklamasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da 13 Şubat Perşembe sabahı havalanması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.
Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür yapılamıyordu.

Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi

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Akşam
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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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