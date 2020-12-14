YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi

Kapadokya'da peribacaları yakınındaki 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.12.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kapadokya'da peribacaları yakınındaki 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 2 yapının daha yıkımı tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde, peribacalarına yakın olduğu ve izinsiz yapıldığı için daha önce sahiplerine tebliğde bulunulan, kullanılmayan iki müstakil ev hafta sonunda İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

Yetkililer, usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamanın ertesi günü başlanılan yıkım çalışmaları kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 200 yıkım işlemi yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk mı yaşıyorlar? Aşk mı yaşıyorlar?
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'

Nevşehir Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:41
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:51

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.