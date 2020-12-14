Kapadokya'da peribacaları yakınındaki 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 2 yapının daha yıkımı tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde, peribacalarına yakın olduğu ve izinsiz yapıldığı için daha önce sahiplerine tebliğde bulunulan, kullanılmayan iki müstakil ev hafta sonunda İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

Yetkililer, usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamanın ertesi günü başlanılan yıkım çalışmaları kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 200 yıkım işlemi yapıldı.

