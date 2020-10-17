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Kapadokya'da rekor denemesi için start verildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.10.2020 09:03 | Son Güncelleme

Kapadokya'da rekor denemesi için start verildi

NEVŞEHİR (AA) - Salomon Türkiye Koşu Takımı sporcusu Mehmet Soytürk, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 kilometrelik parkurunda rekor için koşuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iptal edilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail koşusunda, sporcu Mehmet Soytürk'ün rekor denemesi için start verildi.

Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde çalınan düdüğün ardından mücadeleye başlayan Mehmet Soytürk, 63 kilometrelik parkuru 5 saatin altında koşmak için ter döküyor.

2018 yılında, Salomon Cappadocia Ultra Trail'da, Alman atlet Moritz auf der Heide tarafından 5 saat 5 dakika 51 saniye ile kırılan rekorun sahibi olmak için koşan Mehmet Soytürk'e organizasyon kapsamında güzergahın farklı noktalarındaki 30 kişilik ekip ile üç ambulans eşlik ediyor.

Salomon Cappadocia Ultra Trail'in organizatörü Aydın Ayhan Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl pandemi nedeniyle iptal edilen yarışların gelecek yıldan itibaren devam etmesini planladıklarını belirterek, rekor için koşan Mehmet Soytürk'e başarı diledi.

Güney, "Bu yıl pandemi nedeniyle organizasyon iptal oldu. Rekor denemesi ile farklı bir aktivite yapmış olacağız. Mehmet Soytürk, Alman bir sporcunun elindeki rekoru kırabileceğini düşündü ve bu aktiviteyi gerçekleştirdik. Bu aydan sonra gelecek yıl yarışları için başvurular almaya başlayacağız." diye konuştu.

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