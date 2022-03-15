Kapadokya'yı ziyaret eden yabancı turistler, savaşın son bulmasını istiyor

NEVŞEHİR (AA) - Çeşitli ülkelerden Kapadokya'ya gelen yabancı turistler, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor.

Peribacalarıyla kaplı vadilerde gezinti yapan turistlerden Hint Kashinath Vajpai, AA muhabirine, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünyayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Savaşın ülkelerin ekonomilerine ciddi yansıması olduğuna dikkati çeken Vajpai, "Putin ve Zelenskiy birebir görüşüp ne istediklerini konuşmalı ve savaşı bitirmeli. Bu savaş farklı bir coğrafyada oluyor ama herkesi etkiliyor. Çünkü savaş çok boyutlu bir olay. Ülkemi doğrudan ilgilendiren bir mesele olmasa da dileğim, Ukrayna ve Rusya arasındaki sorunların bir an önce çözüme kavuşmasıdır." dedi.

Hint Bhawna Maheshwari ise savaşın en acı tarafının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu, tüm insanları paniğe sevk eden çatışmaların sona ermesi için gerekli adımların vakit kaybetmeden atılması gerektiğine inandığını vurguladı.

Brezilyalı Liliana George, savaşın ortaya inanılması güç bir manzara çıkardığını ifade ederek, "Savaş her nerede olursa olsun çok çılgınca bir şey. Pandemiyi yeni atlatıyorken böyle bir savaşa başlamak ve sonuçlarıyla karşılaşmak hiç akıllıca değil. Barış olması için dua ediyorum. Eminim ki tüm insanlık da barış istiyor." diye konuştu.

Kolombiyalı Mario Calabaza da hiçbir savaşın iyi neticelerle sonuçlanmayacağını dile getirdi.

Savaş ve silahlı çatışmanın hiçbir şeklinin kabul edilemeyeceğini belirten Calabaza, şunları kaydetti:

"Gerçek şu ki bu yüzyılda savaşmak çok ayıp bir durum. İnsanlık bu tavırlarla ve savaşma isteğiyle daha ne kadar hayatta kalacak bilmiyorum. Umarım bir an önce savaş sona erer. Bir an önce diyalog kapılarını açıp aralarında anlaşma sağlamaları lazım. Aslında tüm insanlar kardeş ama Ukrayna ve Rusya’nın kardeşlik bağı daha fazla. Hepimiz yeryüzünde yaşayan insanlarız, ideolojilerden uzak şekilde birlik olmalıyız. Bu savaşın daha fazla devam etmesini asla istemiyorum."

