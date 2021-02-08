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Kapalı olan spor salonları işletmecileri seslerini duyurmaya çalıştı

08.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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80 İlde açık olan ve sadece Zonguldak’ta kapalı olan spor salonları işletmecileri ve eğitmenleri madenci anıtında toplanarak basın açıklaması düzenledi.Spor Salonları eğitmenleri geçtiğimiz hafta spor salonların açılması için Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı çıkarak konuyu aktarmıştı.

80 İlde açık olan ve sadece Zonguldak’ta kapalı olan spor salonları işletmecileri ve eğitmenleri madenci anıtında toplanarak basın açıklaması düzenledi.
Spor Salonları eğitmenleri geçtiğimiz hafta spor salonların açılması için Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı çıkarak konuyu aktarmıştı. Vali Tutulmaz’dan beklenen cevabı alamayan elliye yakın işletmeci ve eğitmen madenci anıtında toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı. Spor Salonları işletmecileri ve eğitmenler adına konuşan Vücut Geliştirme Fitnes ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Cemil Malkoç, ’’geçen haftaya kadar 70 spor spor salonu eğitmenleri ve sahipleriydik. Geçen hafta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne kapatma yazısıyla giden ve kapatma dilekçisi veren arkadaşımız hariç artık 69 esnafız. Bu kapanmanın devamı gelmemesi adı burada sesimizi duyarmaya geldik" dedi.
Malkoç , spor salonların bir bir kapanma noktasına geldiğini söyleyerek, ’’Bizler Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı geçen hafta kadar 70 spor spor salonu eğitmenleri ve sahipleriydik. Geçen hafta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne kapatma yazısıyla giden ve kapatma dilekçisi veren arkadaşımız hariç artık 69 esnafız. Bu kapanmanın devamı gelmemesi adı burada sesimizi duyarmaya geldik. Bakın bu 69 esnafın her birinin 3 kişilik bir aileden oluştuğunu her esnafımızın en az 1 en fazla 5 kişiden oluştuğunu ve bu çalışanların yine 3 kişiden sorumlu olduklarını düşünün küçücük Zonguldak ilinde çalışma alanı kısıtlı. Hiç bir fabrikası olmadan tamamen TTK ve bir kaç devlet dairesi ile dönen Zonguldak’ta geçimin nasıl sıkıntılı olacağını sadece bizlerin oluşturduğu 500 ila 1000 kişinin cebine hiç bir gelirinin olmadığını düşünün. Sanırım tek yararlandığımız yardım milyon kazanmasakta kazandığımız paranın minumum paranın üzerinden çektiğimiz ufak meblağlı kredilerdir. Çektiğimiz kredileri en az 4 aydır bazılarımız daha fazladır ödüyoruz aksatmadan. Kapalıyken bu kredileri ödedik. Erteleme çıktı bize yine vurmadı. Zonguldak halkı şahittir ki tüm illerde açık olan spor salonları Zonguldak’ta 65 gündür kapalı. Kısacası pandemi boyunca yani 11 aylık süre içerisinde 140 gün tam kapalı olan tek işletmeyiz’’ dedi.

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