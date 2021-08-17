YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kapıkule'de otomobilinde esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

Kapıkule'de otomobilinde esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

17.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıkule'de otomobilinde esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullandığı otomobilde 7 kilo 614 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Gümrük Muhafaza ve kaçakçılık ekiplerince gözaltına alınan D.E.Y'nin gümrükteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kapıkule Gümrük Muhafaza ve kaçakçılık ekipleri, dün, D.E.Y'nin kullandığı otomobilde arama yapmış, gizli bölümlere saklanmış 7 kilo 614 gram esrar ele geçirmişti. Şüpheli D.E.Y. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Komşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmişKomşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmiş
2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde klasik müzik konseri düzenlendi2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde klasik müzik konseri düzenlendi

Edirne Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:17
Öğle
13:23
İkindi
17:12
Akşam
20:19
Yatsı
21:50

Edirne Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Denizim Eczanesi
Merkez
Gürak Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Gökhan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.