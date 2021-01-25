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Kapısı açılmayan kafeye iş makinesiyle pencereden giren polis kumar oynayan 27 kişiye ceza uyguladı

25.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Denetimde derin dondurucuya saklanan kişiye de ceza kesildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafede kumar oynayan 27 kişiye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yafes Mahallesi'ndeki kafede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kepenkleri kapalı olan ve içeriden ses gelen kafenin kapısının açılmasını istedi.

Kapının açılmaması üzerine iş makinesi yardımıyla pencereden içeri giren polis, kumar oynandığını tespit etti.

Polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada iş yerinin derin dondurucusuna saklanan kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler, iş yeri sahibi ile dondurucuda saklananın da aralarında olduğu 27 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

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