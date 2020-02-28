YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kaplan’dan hain saldırıya tepki

Kaplan’dan hain saldırıya tepki

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İdlib’te Türk askerlerine yönelik düzenlenen alçak saldırıyı kınayarak, herkesin eve iş yerlerini bayrakla donatmaları konusunda çağrıda bulundu.Başkan Salahattin Kaplan, açıklamasında, “Türkiye’nin milli menfaatleri ile Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için İdlib’de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize yönelik alçaksa saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz.

Kaplan’dan hain saldırıya tepki

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İdlib’te Türk askerlerine yönelik düzenlenen alçak saldırıyı kınayarak, herkesin eve iş yerlerini bayrakla donatmaları konusunda çağrıda bulundu.
Başkan Salahattin Kaplan, açıklamasında, “Türkiye’nin milli menfaatleri ile Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için İdlib’de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize yönelik alçaksa saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Türkiye güçlü bir ülkedir. Yapılan saldırı karşılıksız kalmayacaktır. Kalmıyor da. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Türk milleti olarak böyle ortamlarda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, devletimize her anlamda destek olmalıyız. Ev ve işyerlerimizi bayraklarla donatmalı, düşmanlarımıza karşı kenetlenmeliyiz. Bu vesile ile kahraman şehitlerimizi bir kez rahmet ve saygı ile anarken, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

Kaplan’dan hain saldırıya tepki

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:48
İkindi
15:58
Akşam
18:29
Yatsı
19:44

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Elçin Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.