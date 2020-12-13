YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi turkuaza dönüştü

Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi turkuaza dönüştü

ANTALYA HABERLERİ  | 13.12.2020 16:08 | Son Güncelleme

Yağışın ardından ortaya çıkan görsel şölen drone ile havadan görüntülendi

Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz turkuaz renk aldı.

İlçede etkili olan yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaj Plajı'nda denizle buluştu. Yağmur sularının da etkisiyle Kaputaş'ta denizin rengi turkuaza dönüştü.

Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekti, özçekim yaptı.

Kaş'a 14 kilometre uzaklıktaki Seyret Çakılı Plajı'nda da yağışın ardından güzel görüntüler oluştu.

Kaputaş ve Seyret Çakıl'ın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu 'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
12:56
İkindi
15:28
Akşam
17:48
Yatsı
19:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Burcu Duran Eczanesi
Muratpasa
Burdur Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.