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Kar festivali coşkusu devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 02.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi’nin Mersin’de bir ilki gerçekleştirerek Arslanköy Yaylasında düzenlediği kar festivalinin ikinci gününde coşku daha da arttı.

Toroslar Belediyesi’nin Mersin’de bir ilki gerçekleştirerek Arslanköy Yaylasında düzenlediği kar festivalinin ikinci gününde coşku daha da arttı. Festival ile tüm Türkiye’ye kış turizminin ve sporlarının Toroslar’da da yapılacağının en güzel mesajı verildi.
Binlerce kişinin katıldığı festivalde çocuk, genç, yaşlı herkes karın, kayağın, snowboardun, kar voleybolunun, yamaç paraşütünün ve animasyon gösterilerinin keyfini çıkartırken, bölge esnafının satış yaptığı yöresel ürünlerin tadına baktı.
Torosların semalarında Türk bayrağı ile süzülen yamaç paraşütü pilotlarının gösterileri ise büyük beğeni topladı. Toroslar Belediyesince vatandaşların festival alanına ulaşabilmeleri için kentin dört ayrı noktasından belirlenen servis araçları ile ücretsiz ulaşım hizmeti verilirken, aynı zamanda alanda herkes ücretsiz wi-fi hizmetinden de yararlandı.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festival alanında vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı. Festivali organize etmesinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür eden vatandaşlar, festivalin devamını diledi.

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