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Kar kalınlığı 10 dakikada 10 santimetreyi geçti

BİLECİK HABERLERİ  | 08.02.2020 13:01 | Son Güncelleme

Bilecik ve bazı ilçelerinde dün gece aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkilerken, 10 dakikada kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gece başlayan yoğun kar yağışı hayatını olumsuz yönde etkilerken, ilçeye bağlı Gümüşdere Köyü’nde kar kalınlığı 10 santimetreyi, Bahçesultan ve Nazifpaşa köylerinde ise, 15 santimetreyi geçti.

Bilecik ve bazı ilçelerinde dün gece aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkilerken, 10 dakikada kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gece başlayan yoğun kar yağışı hayatını olumsuz yönde etkilerken, ilçeye bağlı Gümüşdere Köyü’nde kar kalınlığı 10 santimetreyi, Bahçesultan ve Nazifpaşa köylerinde ise, 15 santimetreyi geçti. Pazaryeri ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde gece boyu yağan kar yağışı sonrası Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri-Bursa karayolu üzerinde bulunan Ahı Dağı yolunu kullanacak sürücüleri uyararak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamalarını söyledi.

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İmsak
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Sabah
07:56
Öğle
13:19
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Çalışkan Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Kaan Eczanesi
Sogut
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