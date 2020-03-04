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Kar maskeli hırsız 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı

BOLU HABERLERİ  | 04.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kar maskeli hırsız 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Kar maskeli hırsız 250 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Bolu'da, 3 marketin camını kırarak hırsızlık yapan kar maskeli şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yaklaşık 250 güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta Tabaklar ve Sümer mahallelerindeki 3 marketin camlarını kırarak hırsızlık yapan kar maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede bulunan yaklaşık 250 kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yerden aldığı kaldırım taşlarını marketlerin camına atarak kırdığını ve kasalardaki paraları aldığını belirledi.

Yaklaşık 10 gün süren kamera kaydı incelemesinin ardından ekipler, şüpheli İ.B'yi (40) Aktaş Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunduğu ve girdiği 3 marketten yaklaşık 5 bin lira çaldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bolu kar maskeli hırsız

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