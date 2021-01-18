Kar mesaisi başladı

Ülke genelinde havaların soğuması, kar yağışının etkili olmaya başlaması ile Muğla’nın yüksek yerlerine kar yağmaya başladı. Muğla-Burdur il sınırı olan Seydikemer Söğütlüdere Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Yolda kalan araçlar olduğu ihbarı üzerine kar yağışının etkili olduğu bölgeye ulaşan ekipler kısa sürede yolları açarak vatandaşların ulaşımını sağladı.

Seydikemer Söğütlüdere Mahallesi Muhtarı Sadi Işık kar yağışı sonrası birkaç vatandaşın yolda mahsur kaldığını ve Büyükşehir ekiplerinin de kısa sürede kardan kapanan yolları açtığını söyledi. Kar yağışının devam ettiğini söyleyen Sadi Işık kar küreme aracı ile ekiplerin canla başla yolları açmak için çalıştıklarını belirtti ve yolları kendileri için güvenli hale getiren ekiplere teşekkür etti.

Seydikemer Paşalı Muhtarı Salih Özkan’da Muğla-Burdur sınırında kardan mahsur kalan vatandaşların aramasıyla durumdan haberdar olduğunu ve Büyükşehir ekiplerine kendisinin haber verdiğini söyledi. Vatandaşlara yardımcı olmak ve kapanan yolları açmak için Büyükşehir ekiplerin kısa sürede geldiğini söyleyen Salih Özkan ekiplere çalışmaları için teşekkür etti.

