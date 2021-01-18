YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kar mesaisi başladı

Kar mesaisi başladı

18.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde havaların soğuması, kar yağışının etkili olmaya başlaması ile Muğla’nın yüksek yerlerine kar yağmaya başladı.

Ülke genelinde havaların soğuması, kar yağışının etkili olmaya başlaması ile Muğla’nın yüksek yerlerine kar yağmaya başladı. Muğla-Burdur il sınırı olan Seydikemer Söğütlüdere Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Yolda kalan araçlar olduğu ihbarı üzerine kar yağışının etkili olduğu bölgeye ulaşan ekipler kısa sürede yolları açarak vatandaşların ulaşımını sağladı.
Seydikemer Söğütlüdere Mahallesi Muhtarı Sadi Işık kar yağışı sonrası birkaç vatandaşın yolda mahsur kaldığını ve Büyükşehir ekiplerinin de kısa sürede kardan kapanan yolları açtığını söyledi. Kar yağışının devam ettiğini söyleyen Sadi Işık kar küreme aracı ile ekiplerin canla başla yolları açmak için çalıştıklarını belirtti ve yolları kendileri için güvenli hale getiren ekiplere teşekkür etti.
Seydikemer Paşalı Muhtarı Salih Özkan’da Muğla-Burdur sınırında kardan mahsur kalan vatandaşların aramasıyla durumdan haberdar olduğunu ve Büyükşehir ekiplerine kendisinin haber verdiğini söyledi. Vatandaşlara yardımcı olmak ve kapanan yolları açmak için Büyükşehir ekiplerin kısa sürede geldiğini söyleyen Salih Özkan ekiplere çalışmaları için teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

Muğla Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Alinda Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bodrum Karaova içme suyu hatları yenilendi

Bodrum Karaova içme suyu hatları yenilendi

Takla atan otomobilden sağ çıktı

Takla atan otomobilden sağ çıktı

Eğitim Bir-Sen seyyanen zam talebi

Eğitim Bir-Sen seyyanen zam talebi

Eğitim Bir-Sen’den seyyanen zam talebi

Eğitim Bir-Sen’den seyyanen zam talebi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.