YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Kar mesaisinde çalışan personele sıcak çorba

Kar mesaisinde çalışan personele sıcak çorba

AKSARAY HABERLERİ  | 31.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi ekipleri, her yağış öncesinde olduğu gibi gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası yolları açık tutmak için çalışma gerçekleştirdi.Aksaray Belediyesi ekipleri, gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek ve sabah işe gidecek vatandaşlar için yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Kar mesaisinde çalışan personele sıcak çorba

Aksaray Belediyesi ekipleri, her yağış öncesinde olduğu gibi gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası yolları açık tutmak için çalışma gerçekleştirdi.
Aksaray Belediyesi ekipleri, gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek ve sabah işe gidecek vatandaşlar için yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kar yağışının hemen ardından iş makineleri, greyderler, kar küreme ve tuzlama aracı ile ana arter yollar başta olmak üzere birçok yolda çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucu çalışmanın büyük bir kısmı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tamamlandı. Aksaray Belediyesi, gece tüm hatları ile sahada çalışan personeli unutmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Mobil Çorba Aracı, personellerin çalıştığı noktalarda çorba dağıtımı gerçekleşti. Çalışan ekipler, kendilerine ikram edilen çorbaları afiyetle içti.

Kar mesaisinde çalışan personele sıcak çorba

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Aksaray Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
13:02
İkindi
15:46
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Aksaray Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Altındal Eczanesi
Merkez
Arif Meydan Eczanesi
Merkez
Hediye Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aksaray Ziraat Odası yeni hizmet binası yakında hizmete girecek

Aksaray Ziraat Odası yeni hizmet binası yakında hizmete girecek

Aksaray’da Tadı Zemzeme Benzeyen Su İlgi Görüyor

Aksaray’da Tadı Zemzeme Benzeyen Su İlgi Görüyor

Sağlık Sektörüne Taze Kan

Sağlık Sektörüne Taze Kan

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.