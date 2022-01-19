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  4. Kar nedeniyle ulaşımın aksadığı Bolu Dağı Tüneli geçişinde araç kuyruğu oluştu

Kar nedeniyle ulaşımın aksadığı Bolu Dağı Tüneli geçişinde araç kuyruğu oluştu

19.01.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede makaslayan tırlar nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlamayan güzergahta, ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanıyor

BOLU (AA) - Kar yağışı nedeniyle tırların makaslaması sonucu ulaşımın aksadığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde uzun araç kuyruğu meydana geldi.

Bölgede kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak sürdürdü.

Kar yağışı nedeniyle tırların makaslaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Zaman zaman ulaşım sağlanamayan güzergahta, ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant kavşağı ile kent merkezi arasında Ankara ve İstanbul yönünde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan tırlar ulaşımı aksattı. Güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ve trafik ekipleri, trafik akışının normal seyrinde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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