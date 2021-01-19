YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kar nedeniyle yayla evinde mahsur kalan vatandaşı belediye ekipleri kurtardı

Kar nedeniyle yayla evinde mahsur kalan vatandaşı belediye ekipleri kurtardı

19.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar nedeniyle yayla evinde mahsur kalan vatandaşı belediye ekipleri kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Belbaşı Yaylası'nda kar nedeniyle bir evde mahsur kalan kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa ilçesi sınırlarındaki Belbaşı Yaylası'nda evine giden Fatih Kaşlı, yolların kardan kapanması nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Sugözü Mahalle Muhtarı Hayri Karabulut'a ulaşan Kaşlı yardım istedi. Muhtarın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Bölgeye sevk edilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli personel iş makinesiyle karlı yolları açarak vatandaşı kurtardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:13
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Burçin Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Lara Park Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Zeray Eczanesi
Muratpasa
Dünya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Antalya'da otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da otomobil hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Huzurevi sakinleri Covid 19 aşılarını yaptırdı

Huzurevi sakinleri Covid 19 aşılarını yaptırdı

Başkan Çetin: " Dijital dönüşüm şart"

Başkan Çetin: " Dijital dönüşüm şart"

Yaylada karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Yaylada karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Alanyaspor, Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiraladı

Alanyaspor, Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiraladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.