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Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası Toroslar’da

MERSİN HABERLERİ  | 31.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi’nin bu hafta sonu Arslanköy Yaylasında düzenleyeceği Kar Festivalinde kar voleybolu keyfi de yaşanacak.1 Şubat Cumartesi ve 2 Şubat Pazar günü olmak üzere iki gün sürecek festival, Mersin’de bir ilk olmasının yanı sıra Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak.

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası Toroslar’da

Toroslar Belediyesi’nin bu hafta sonu Arslanköy Yaylasında düzenleyeceği Kar Festivalinde kar voleybolu keyfi de yaşanacak.
1 Şubat Cumartesi ve 2 Şubat Pazar günü olmak üzere iki gün sürecek festival, Mersin’de bir ilk olmasının yanı sıra Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak. Festival alanında düzenlenecek organizasyonda 6 erkek ve 5 kadın takımı olmak üzere toplam 44 sporcu kıyasıya mücadele edecek.
Şampiyon takımlar, Avrupa Şampiyonası’na katılabilecek
Toroslar Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliğiyle Arslanköy’de düzenlenecek şampiyona, Türkiye’de ikinci, Akdeniz’de ise ilk kez Toroslar’da gerçekleştirilecek. Şampiyon takımlar ise 2020 yılı Nisan ayında Avusturya’da yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılım hakkı elde edecek.
Toplam ödül 20 bin lira
Şampiyona, 1 Şubat Cumartesi günü sabah saat 11.00’de grup maçları ile başlayacak. 2 Şubat Pazar günü saat 09.30’da final grubu Play-Off müsabakaları ile devam edecek şampiyonanın final maçları ise yine aynı gün saat 14.30 ve 16.00 saatleri arasında oynanacak. Derece alan ilk dört takıma Toroslar Belediyesi’nce toplam 20 bin TL para ödülü verilecek.
"Hedefimiz, kış sporlarının merkezi olmak"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, spor otoriteleri tarafından da yakından takip edilen bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm Mersinlileri kar festivaline ve müsabakaları birlikte izlemeye davet etti. Yılmaz, "Kış sporlarının gözdesi olan Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’nın ilçemizde yapılacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Çünkü uluslararası standartlarda yapacağımız kar festivali ile Mersin’de bir ilki gerçekleştireceğiz. Ülkemizin birçok ilinden 44 sporcunun katılacağı şampiyona ile keyifli müsabakalara tanıklık edeceğiz. Umuyorum ki, Toroslarımız bu festivalin ardından kış sporlarının merkezi olacak. Hedefimiz bu organizasyonları daha da geliştirmektir" dedi.

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası Toroslar’da

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