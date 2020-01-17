YURTHABER
  4. Kar yağışı Gürün’ü beyaza bürüdü

Kar yağışı Gürün’ü beyaza bürüdü

SİVAS HABERLERİ  | 17.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.Gürün ilçesinde etkisini hissettiren dondurucu soğuğun ardından sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Gürün ilçesinde etkisini hissettiren dondurucu soğuğun ardından sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kartpostallık görüntüler oluştururken, yarıyıl tatiline giren öğrenciler kar yağışı ve karne sevincini bir arada yaşadı. Ev ve iş yerlerinin önünde biriken karlar vatandaşlar tarafından temizlendi. İlçeden geçen Kayseri-Malatya karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, 60 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Muhtar öğrencilere karna hediyesi olarak Sivasspor atkısı hediye ettiMuhtar öğrencilere karna hediyesi olarak Sivasspor atkısı hediye etti
Sivas’ta öğrencilerin karne heyecanıSivas’ta öğrencilerin karne heyecanı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Sivas Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:47
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Sivas Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Evren Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Süha Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.