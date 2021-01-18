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Kar yağışını oyun havaları ile kutladılar

18.01.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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Tokat kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasını vatandaşlar oyun havaları ile kutladı.Tokat’ta kurak giden havaların ardından hasretle beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu.

Tokat kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasını vatandaşlar oyun havaları ile kutladı.
Tokat’ta kurak giden havaların ardından hasretle beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Kısıtlamanın bitmesine saatler kala bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak mahalle aralarında oyun havaları eşliğinde eğlendi. Çarşı merkezinde ise kar yağışını ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları oyun havalarının ritmine kendini kaptırdı. Boş olan caddelerde kar özlemini gideren vatandaşların o anları sosyal medyada beğeni topladı.

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Tokat Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

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06:18
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tokat Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

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