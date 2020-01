Kar yağmadı, vatandaşlar Ulus Dağı’na akın etti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kar yağışının olmaması nedeniyle kar özlemini gidermek isteyenlerin uğrak mekanı Ulus Dağı oldu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan Uludağ’dan sonra Marmara bölgesinin en yüksek dağı Ulus Dağı kar özlemi çekenlerin uğrak mekanı oldu. Eşsiz doğal güzelliğe sahip Ulus dağında kar kalınlığı da 50 cm ulaşmış durumda. Off road yapmak isteyenler, kar üzerinde mangal yapıp keyif yapmak isteyenler Ulus dağını tercih ediyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da meclis üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte Ulus Dağı’nın kış güzelliğini yaşamak için zirveye çıkanlardan. Başkan Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı yazı ile kışı ile dört mevsim ayrı bir güzel. Özellikle Uludağ’dan sonra bölgenin en yüksek dağı olan Ulus Dağı endemik tür bitkileri, eşsiz doğası ve özellikle kış aylarında uzun bir süre kalan beyaz örtüsü ile görülmeye değer bir yer. Rabbim ilçe merkezine daha kar yağışını vermedi. Vatandaşlarımız da boş vakitlerinde Ulus dağının güzelliğini keşfetmeye gidiyor. Bizler de bu güzelliği yaşamaya geldik. Sadece Sındırgılı değil, çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımızın da bu güzelliği mutlaka görmeleri gerekir. Tek bir ricamız var, doğanın tadını çıkarırken, doğamıza zarar vermeyelim, çevremizi kirletmeyelim. Termali, kültürü ve eşsiz güzellikleri ile doğal şehir Sındırgı sizi bekliyor“ şeklinde konuştu.

Ulus Dağ’ında ilk mangal sefasını yapanlardan biri olan Yasin Şafak da, “Memleketimin her yanı ayrı güzel. Bir fırsatını bulduk. Kar bize gelmezse, biz kara gideriz dedik. Ulusa çıktık. Güzel bir gün oldu. Stres atmak isteyen doğayı seven herkese tavsiye ediyorum“ sözleri ile düşüncelerini dile getirdi.

Ulus dağı beyaz örtüsü ile ziyaretçilerini bekliyor.