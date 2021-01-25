YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Kara dayanamayan çatı çöktü

Kara dayanamayan çatı çöktü

25.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kara dayanamayan çatı çöktü

Hakkari’de 1,5 metrelik kara dayanamayan evin çatısı çöktü.Hakkari-Tugay yolu üzerinde bulunan Gopsi mevkiinde Salih Ertuş’a ait tek katlı evin çatısı kara dayanamayarak büyük bir gürültü ile çöktü.

Hakkari’de 1,5 metrelik kara dayanamayan evin çatısı çöktü.
Hakkari-Tugay yolu üzerinde bulunan Gopsi mevkiinde Salih Ertuş’a ait tek katlı evin çatısı kara dayanamayarak büyük bir gürültü ile çöktü. Şans eseri yaralananın olmadığı çökme esnasında çatı tahrip oldu. Büyük emeklerle yaptığı evinin çatısının çöktüğünü ve işsiz olduğunu ifade eden Ertuş, yetkililerden çatısının onarılması için destek istedi. Mahalle sakinleri de 12 kişilik Ertuş ailesinin soğuk kış günlerinde ortada kalmaması için ilgili kurumların aileye yardımcı olmasını istedi.

Kara dayanamayan çatı çöktü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:22
İkindi
15:04
Akşam
17:28
Yatsı
18:46

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Su Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Şehit torunlarından Vali Akbıyık’a doğum günü sürprizi

Şehit torunlarından Vali Akbıyık’a doğum günü sürprizi

Donan kanalizasyon kapakları pürümüzle açıldı

Donan kanalizasyon kapakları pürümüzle açıldı

Hakkari’de onlarca yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Hakkari’de onlarca yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Müftü Gürbüz: “Engeller hizmetlere mani değildir”

Müftü Gürbüz: “Engeller hizmetlere mani değildir”

Belediyenin su arıza timi engel tanımıyor

Belediyenin su arıza timi engel tanımıyor

Köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor

Köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.