"Kara elmas"ı gün yüzüne çıkaran kömür firmaları TTK'ye de kazandırıyor

GÖKHAN YILMAZ - Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) çekildiği maden sahalarında rödovans yöntemiyle "kara elmas" olarak nitelendirilen maden kömürünü gün yüzüne çıkaran özel sektör işletmeleri, ödedikleri işletme bedeliyle kuruma da kazanç sağlıyor.

Kentte 1989'dan itibaren yürüttükleri faaliyetler Maden Yasası'nın 2004'te yürürlüğe girmesiyle yasal güvenceye kavuşan özel işletmeler, yatırımlarına hız vererek günden güne üretimini artırdı.

Kömür firmaları 2008'de 1 milyon 31 bin 712 ton, 2009'da 1 milyon 3 bin 760 ton ve 2011'de de 1 milyon 26 bin 732 ton olmak üzere bazı dönemlerde milyon tonu aşan üretim gerçekleştirdi.

Son 5 yıllık verilere göre ise en fazla üretim 486 bin 314 ton ile 2015'te yapılırken, en fazla rödovans (işletme bedeli) ödemesi 20 milyon 769 bin 825 lira ile 2019 yılında gerçekleşti.

Kurumun 5 yılda özel maden ocaklarındaki üretilen toplam 2 milyon 189 bin 641 ton kömür karşılığında aldığı pay, 69 milyon 877 bin 430 liraya ulaştı.

- "Yeni mekanizmaların harekete geçirilmesi için gayretimizi sürdürüyoruz"