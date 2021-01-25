Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kara gömülü 8 kilo eroin ile 12 litre asit anhidrit madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24 Ocak 2021 günü Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Ericek mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde yol kenarında kara gömülü vaziyette; 8 ayrı paket içerisinde 8 kilogram eroin maddesi ile 1 adet bidon içerisinde 12 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

