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Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne doktor takviyesi

10.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne doktor takviyesi

Amasya’nın Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile iç hastalıkları uzmanı atandı.Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Amasya’nın Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile iç hastalıkları uzmanı atandı.
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Batuhan Küçükali ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Bektaş hastanedeki görevine başladı.
Yeni atanan doktorların randevularının açık olduğunu söyleyen Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Batuhan Küçükali ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Bektaş hastanemizde göreve başlamıştır. Kendilerine, hastanemize, Merzifon’umuza ve hastanemizden hizmet alan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne doktor takviyesi

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