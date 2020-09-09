Kara yollarında durum

Kemer-Burdur yolunun 0-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beypazarı-Nallıhan yolunun 46-67. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 29-32. kilometrelerindeki Porsuk-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kars-Digor-Tuzluca yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin Tirebolu-Giresun yönündeki kuzey tüplerinde bakım yapılacak. Bu nedenle 11 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

