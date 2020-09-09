YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 09.09.2020 08:19 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir-Savaştepe kavşakları 3. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beypazarı-Nallıhan yolunun 46-67. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 11 Eylül'e kadar 13.00-14.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kemer-Burdur yolunun 0-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 29-32. kilometrelerindeki Porsuk-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kars-Digor-Tuzluca yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin Tirebolu-Giresun yönündeki kuzey tüplerinde bakım yapılacak. Bu nedenle 11 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan konteyner kent tamamlandı
Mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan konteyner kent tamamlandı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:17
Öğle
12:51
İkindi
16:25
Akşam
19:15
Yatsı
20:35

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Ayfer Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Mamak tarımda hedef büyütüyor
Mamak tarımda hedef büyütüyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.