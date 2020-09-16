Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları Gebze mevkisindeki Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde, banketlere denk gelen alanlarda köprü ayağı imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle banketler trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönde 3'er şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrısköy kavşakları 0-1. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı hattında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa-İzmir yolunun Sabuncubeli Tüneli Manisa tarafında bulunan bağlantı yolu (Eski Manisa Yolu) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma tünel içinden izin veriliyor. Tünelden geçmesi mümkün olmayan, tehlikeli madde taşıyan ve gabarisi yüksek araçlar İzmir-Turgutlu yoluna yönlendiriliyor.