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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 08.10.2020 08:20 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Akalın kavşakları İzmir istikameti 3. kilometresinde yol bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep il sınırı-Nurdağı Kavşağı 1-2. kilometrelerindeki Nurdağı Viyadüğü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye-Gaziantep istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Stadyum-Kuyuluk kavşakları arasında heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Çubuklubaba Kavşağı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 18-41. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Rize-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nde aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması yapılıyor. Bugün saat 17.00'ye kadar yolun Rize-Arhavi yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü, Arhavi-Rize yönünde ise ulaşım servis yolundan devam edecek.

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