Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Akalın kavşakları İzmir istikameti 3. kilometresinde yol bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep il sınırı-Nurdağı Kavşağı 1-2. kilometrelerindeki Nurdağı Viyadüğü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye-Gaziantep istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Stadyum-Kuyuluk kavşakları arasında heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.