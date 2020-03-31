Karaaslan’dan belediye başkanlarına: “Birlikte başaracağız”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Baframızda korona virüs ile mücadele kapsamında; tüm resmi kurumlarda dezenfektasyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Yollar ve kaldırımlar temizlik ve dezenfekte yapıldı. Bankamatikler dezenfekte edildi. Bankamatik önlerine sosyal mesafe şeritleri çekildi. İlçemizin muhtelif yerlerine el yıkamak için sıvı sabun ve dezenfekte aparatı yerleştirildi. Resmî web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve anonslar ile halkımızı bilinçlendiriliyor. Belediyemize ait tüm birimler ve binalarda sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz. İlçemizde ihtiyaç sahiplerimize ulaştırılmak üzere kuru gıda kampanyası başlattık. Vefa sosyal yardım merkezi ile koordineli çalışıyoruz. İlçemizin farklı noktalarındaki bilbordlara çalışmaları yapıldı. Zabıta ekiplerimiz fırsatçılara meydan vermemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor” sözleriyle bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise içinde bulunulan sürecin her alanda pek çok değişikliği beraberinde getiren yeni bir dönem olduğunu ifade ederek, “Yerel yönetimlerimizin, AK Parti’mizin belediyecilik anlayışının gereğiyle tüm Türkiye’ye örnek olacak projeler geliştirmesi ve işbirliğimizi doruğa taşımamız gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemde başkan olmaktan çok can yoldaşı olmalı, bizi bulmalarını beklemeden tüm vatandaşlarımıza ulaşmalı ve hizmetleriyle sorumlu olduğumuz vatandaşlarımızın kendisini yalnız hissetmemesi için özenle çalışmalıyız” görüşünü paylaştı.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının, sorumluluk alanlarında aldığı önlemleri ve sürecin en iyi şekilde atlatılmasına yönelik çalışmalarını paylaştığı toplantıda Karaaslan, “Bu zorlu süreçte ‘sosyal devlet’ ilkesinin gereğini yerine getiren devletimiz toplumumuzun tüm kesimlerini riskler karşısında koruyup teminat altına almaktadır. Türkiye, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, korona virüsünden en çok etkilenen grup olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında örnek bir dayanışma sergilemiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde dün başlayan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesidir” açıklamasında bulundu.