Karabük Belediyesi kiracılarına yüzde75 indirim yaptı

Karabük Belediye Meclisi gerçekleştirdiği Şubat ayı toplantısında mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerindeki faaliyetlerine devam eden tüm kiracıların kira ücretlerinde 4 ay boyunca yüzde 75 oranında indirim yapma kararı aldı.

Karabük Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Ahmet Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan belediye kiracıları ile ilgili güzel kararlar alındı. Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 4 aylık dönemde kiracılara yüzde 75 indirim yapılması kararlaştırıldı.

