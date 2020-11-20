Karabük Belediyesi’nden sosyal haklarla birlikte yüzde 40’lık sözleşme

Karabük Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında olumlu şekilde sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerinin resmi imzaları atıldı. Yapılan sözleşme ile 675 Personel A.Ş çalışanı sosyal haklar ve yevmiyelerle birlikte yüzde 40’a yakın zam aldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili bu sözleşme ile birlikte verilen ücretlerin piyasa şartlarından çok daha fazla iyileştirilmiş olduğunu dile getirdi.

Toplu Sözleşme imza töreninde konuşan belediye İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Hüseyin Doğan, Toplu sözleşmenin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Rafet Vergili ve sözleşme heyeti olmak üzere herkese teşekkür ederek, “Kanun gereği yüzde 4’lük zamlarla yıllarca mağdur edilen şirket çalışanlarımızın toplu sözleşme görüşmelerinde Belediye Başkanımızdan bir talebimiz oldu; Sayın Başkanım elbette bu mağduriyeti siz oluşturmadınız, fakat bu mağduriyeti gidermek sizlere düşüyor dedik. Dünyayı etkisi altına alan, ekonomik durgunluklara neden olan Covid-19 salgınının oluşturduğu bütün olumsuzluklara rağmen belediye çalışanlarımızda sağlık çalışanlarımızla birlikte fedakârca hizmet ettiler. Bu toplu sözleşme sürecinde belediye başkanımız, 60 günlük yasal süre içerisinde belediyenin tüm imkânlarını zorlayarak bu sözleşmeyi bitirdi. Kendisine bu vesile ile tekrar teşekkür ediyorum. Bu toplu sözleşme ile önce taban ücretlerinde yüzde 4 artış yapıldı, daha sonra birinci altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 9 zam yapıldı ve yine hiç olmayan 40 yevmiye ikramiye verildi. 5 lira olan yemek ücreti 10 lira oldu. Yıllık yakacak ücreti 360 liradan 500 liraya yükseldi. Toplamda yıllık ilk yıl için yüzde 40 artış yapılmış oldu. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, işçilerimize hayırlı olsun diyorum” dedi

Bu sözleşme ile birlikte verilen ücretlerin piyasa şartlarından çok daha fazla iyileştirilmiş olduğunu dile getiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise; “Sendikamızın ve toplu sözleşmede belediyemizi temsil eden arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda işçimizi mağdur etmeyecek piyasa şartlarının çok üzerinde bir sözleşme yapıldı. Biz Hakem Kuruluşu’nun rakamlarını beklemeden verilebilecek en yüksek rakamı işçimize verdik. Bu vesile ile sendikamızı tebrik eder, çalışanlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı dilerim” şeklinde duygularını ifade etti.

